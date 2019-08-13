Российский суд продлил арест еще двоим крымским фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир", - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 13.08.2019 года, в Шахтинском городском суде прошло рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Муединову Яшару и Абдулгазиеву Тофику", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме, ходатайство следствия суд удовлетворил, продлив срок содержания под стражей до 15.11.2019.

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО







