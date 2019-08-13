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13.08.19 18:57

За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время патрулирования чернобыльской территории зоны отчуждения, правоохранители обнаружили и задержали целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции в Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители жители городов Енакиево и Николаева.

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

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Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный и Славутический городской суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

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За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 01
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 02
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 03
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 04

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