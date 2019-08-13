Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Трассу Запорожье - Мариуполь. Дорогу жизни, как ее называют жители Мариуполя. В рамках старой стратегии эту дорогу планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту, важнейшую для страны дорогу, сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. При этом, в это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий", - говорится в сообщении.

В июле на совещании у Президента по дорогам было принято решение сделать эту дорогу не за три предстоящих года, а за три месяца, то есть середины октября.

"Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно - это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца - очень сложно, но реально.", - заявил Голик.

По его словам, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.

"Уже несколько сотен единиц техники и сотни людей пашут на этой трассе и ночью тоже", - подытожил Голик.

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