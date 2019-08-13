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13.08.19 20:45

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

В Винницкой области проходит практическая фаза командно-штабных учений бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 01

На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 02
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 03

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На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 04

"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 05
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 06
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 07

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На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 08

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