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14.08.19 07:38

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области в результате сильных дождей с градом повреждены крыши домов, транспортные средства, а также огороды жителей районного центра Сторожинец.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сильный дождь с градом начался вчера примерно в 19:00 и длился около 40 минут.

По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 01

Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 02

Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 03

В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.

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Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 04
Фото с сайта УНИАН

Ранее в Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов.

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