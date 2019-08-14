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14.08.19 09:15

92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство. ИНФОГРАФИКА

92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило из США.

украина,сша,флаг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"США является стратегическим партнером Украины. 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило именно из Соединенных Штатов", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, это является "важным свидетельством доверия от наших американских партнеров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах".

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92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство 01
Инфографика:  Армія Inform

92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство 02

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