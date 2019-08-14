Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook, сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
С сегодняшнего дня движение транспортных средств будет осуществляться по временному искусственному сооружению, которое уже обустроила подрядная организация рядом со старым мостом", - говорится в сообщении.
Строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года.
В этом году, на начальном этапе строительства, из государственного бюджета, в соответствии с Постановлением Кабмина №130-р, выделено 16 миллионов гривен.
Подрядная организация, согласно результатам государственных закупок, - ОАО "МСУ-3".
Восстановленое сооружение будет иметь длину 79 погонных метров с габаритами проезда 9,5 метров и двумя служебными проходами по 75 сантиметров.