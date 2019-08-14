Побратимы простились с погибшим на Донбассе "азовцем" Романом Романенко, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице МВД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Светлодарской дуге бойцы полка "Азов" попрощались с погибшим побратимом с позывным "Бич". Роману было 25 лет, он родился в Днепре, там же жил до войны. Воин служил в полку с конца 2015 года, был командиром снайперского отделения. Боевая семья "Азова" понесла 10 августа потерю, которой нет цены. Отдыхай с миром, герой! Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в сообщении.

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Роман Романенко был награжден большим количеством наград, недавно был представлен на получение награды "За мужество 3-й степени", но получить ее Роман не успел. Любил фотографировать, путешествия, спорт (в частности бокс и футбол), был в рядах ультрас родной команды ФК "Днепр".











