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14.08.19 16:02

Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области пресекли незаконную деятельность АЗС, которая работала на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на территории одного из городов области функционирует автозаправочная станция, через которую осуществляется реализация дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 50 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн и автозаправочный комплекс стоимостью 150 тыс. грн.

Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива 01
Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива 02

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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