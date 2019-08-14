Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на территории одного из городов области функционирует автозаправочная станция, через которую осуществляется реализация дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 50 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн и автозаправочный комплекс стоимостью 150 тыс. грн.





Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.