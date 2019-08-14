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14.08.19 19:42

В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером "Азова" Романенко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в городе Днепр (Приднепровск), у Самарского районного совета состоялось прощание с Романом Романенко (позывной Бич), 1994 года рождения, младшим лейтенантом, заместителем командира отделения снайперов отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов",

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 01

Романенко погиб 10 августа на Светлодарской дуге в результате подрыва на вражеском фугасе во время выполнения боевой задачи. Плотный огонь со стороны наемников РФ не позволил забрать тело воина и оно попало к врагу, который отдал его украинской стороне только сегодня, 13 августа.

В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 02
В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 03

Смотрите: Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

Роман Романенко с конца 2015 года находился в "Азове". Награжден большим количеством наград, недавно был представлен на получение ордена "За мужество 3-й степени", но получить его Роман не успел.

В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 04
В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 05
В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером Азова Романенко 06

Любил фотографировать, путешествия, спорт (в частности бокс и футбол), был в рядах ультрас команды ФК "Днепр".

Смотрите: Побратимы простились с погибшим на Донбассе "азовцем" Романом Романенко, - МВД. ФОТОрепортаж

фото - с сайта Информатор

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