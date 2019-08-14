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14.08.19 20:24

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали схему реализации обуви европейских производителей, незаконно ввезенной в Украину, и изъяли большую партию продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 01

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений областного центра осуществляется накопление новой обуви европейских производителей (Испания, Италия, Португалия), которая ввозится на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 02
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 03

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Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 04
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 05
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 06

В дальнейшем указанный товар реализовывали через интернет-магазины, принимая заказ через соответствующие сайты, и пользуясь для их отправки конечным потребителям курьерскими услугами специализированных компаний. При этом расчет за реализованную продукцию осуществлялся наличными и путем перечисления средств на банковские карты правонарушителей. Указанные операции не учитывались.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 07
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 08

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Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 09

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 10

По результатам санкционированного обыска, проведенного по месту накопления товара, из незаконного оборота изъято обуви европейских производителей стоимостью более 5 млн грн, ввезенной на территорию Украины без уплаты налогов и таможенных платежей, почти 120 тыс. евро и 30 тыс. долл. неучтенной наличности и черновую бухгалтерию.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 11
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 12

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Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 13

Продолжается следствие.

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