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15.08.19 13:29

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего "обидчика" за 4 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сообщается, что оперативники спецслужбы получили информацию о том, что майор полиции через посредника подыскивает среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства. Правоохранители установили, что полицейский "заказал" местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

С целью предупреждения особо тяжкого преступления оперативники спецслужбы вывели посредника на условного "киллера". Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал четыре тысячи американских долларов.

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего обидчика за 4 тыс. долларов 01

Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы", в соответствии с требованиями ст. 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сотрудники спецподразделения провели контроль за совершением преступления и осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделано постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику в подтверждение выполненного задания.

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего обидчика за 4 тыс. долларов 02

Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья после получения "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатор преступления был задержан недалеко от места работы.

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Благодаря проведенной спецоперации правоохранителям удалось не только предупредить убийство, но и разоблачить непосредственного заказчика.

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего обидчика за 4 тыс. долларов 03

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Мелитополь, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего обидчика за 4 тыс. долларов 04

Продолжаются следственно-оперативные действия.

СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего обидчика за 4 тыс. долларов 05

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