Райнин на предыдущее предложение Терентьева об увольнении Загребельской ответил, что по закону это невозможно без представления премьера, - журналист Николов. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Время ох и удивительных историй))) К нам попал удивительный документ: глава порошенковской Администрации президента Райнин черным по белому написал Терентьеву, что увольнять Агию Загребельскую без представления премьер-министра - нельзя по закону! Вот нельзя и все!!!! То есть главе АМКУ в Администрации президента официально сообщили какая норма закона действует в отношении увольнения госуполномоченных - только через голову премьер-министра. Но наш герой не сдался, а дождался, когда на Банковой поменяется власть и написал уже новому Офису президента, что хочет уволить Загребельскую, и что закон разрешает это делать без премьерского представления. И в Офисе удивительным образом повелись на этот бред", - рассказал он.

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"По сути у меня остался один вопрос: по какой причине Офис президента Зеленского повелся на Терентьева?

(а) рукожопие - вспомните, мало кто ожидал, что с новым президентом появятся грамотные чиновники, способные читать и выполнять законы не по принципу "я так вижу";

(б) коррупция - уволить Загребельскую и оставить ахметовского защитника Терентьева, это никакой рукожопостью объяснить нельзя.

Это как до выборов требовать наказать Свинарчуков, но оставить Букина главой "Укроборонпрома" и продолжать слив авиационных технологий китайцам в косоворотках", - резюмировал он.







5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

В ОП, в свою чоередь, ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает.