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15.08.19 13:58

Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция. ФОТО

Пожар в маршрутке возле станции метро "Лесная" в Киеве произошел из-за занесения постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию, в частности, правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция 01

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция 02

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц. В результате происшествия никто не пострадал", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары.

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