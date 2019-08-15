Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
Отмечается, что вручение происходило сегодня, 15 августа, на центральной площади Независимости в. Хмельницкий.
Ключи от Renault Logan, Renault Duster и Skoda Rapid получили работники различных подразделений.
В основном, это - представители блока полиции превенции, которые наиболее тесно и больше всех работают с людьми.
"Полицейская функция защиты граждан не менее важна, чем развитие государства, защита его границ. Благодаря плодотворной работе с местными властями, самоуправлением и предпринимателями полицейские могут работать более эффективно", - отметил Князев.