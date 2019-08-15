Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
15.08.19 14:44

Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей. ФОТОрепортаж

Председатель Нацполиции Сергей Князев вручил полицейским Хмельницкой области ключи от 18 новых служебных автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что вручение происходило сегодня, 15 августа, на центральной площади Независимости в. Хмельницкий.

Ключи от Renault Logan, Renault Duster и Skoda Rapid получили работники различных подразделений.

Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 01

В основном, это - представители блока полиции превенции, которые наиболее тесно и больше всех работают с людьми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские получили новые автомобили для работы вдоль линии разграничения, - Князев

"Полицейская функция защиты граждан не менее важна, чем развитие государства, защита его границ. Благодаря плодотворной работе с местными властями, самоуправлением и предпринимателями полицейские могут работать более эффективно", - отметил Князев.

Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 02
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 03
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 04
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 05
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100