Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что вручение происходило сегодня, 15 августа, на центральной площади Независимости в. Хмельницкий.

Ключи от Renault Logan, Renault Duster и Skoda Rapid получили работники различных подразделений.

В основном, это - представители блока полиции превенции, которые наиболее тесно и больше всех работают с людьми.

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"Полицейская функция защиты граждан не менее важна, чем развитие государства, защита его границ. Благодаря плодотворной работе с местными властями, самоуправлением и предпринимателями полицейские могут работать более эффективно", - отметил Князев.









