"Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Об этом сам Бадоев сообщил в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

На столичном авиационном заводе "Антонов" проходит репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада. Как видно по фото на территорию "Антонова" прибыли оркестры и военные.

Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир.

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Сегодня на столичном заводе Антонов прошла первая репетиция Шествия достоинства. Как отмечают организаторы, в нем примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - сказано в сообщении.

























