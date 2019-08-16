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16.08.19 01:29

Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 августа в Германии начата активная фаза многонациональных учений "Combined Resolve-XII", в которых участвуют украинские военнослужащие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинский механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США.

Механизированная рота под командованием капитана Александра Борща из состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" получила боевой приказ и осуществила марш в определенный район. Подразделения роты заняли позиции и замаскировали технику, организовали охрану.

Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 01

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Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 02
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 03
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 04
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 05

Также смотрите: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Впереди почти десять дней маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR.

Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 06
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 07
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 08
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 09

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Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 10

Учения  проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.  В них принимают участие около 5 000 военнослужащих из 21 страны.

Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 11
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 12
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII 13

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