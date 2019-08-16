Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Во время следственных действий полицейские обнаружили на приусадебном участке две большие теплицы, в которых росли 740 кустов тщательно ухоженных и оснащенных системой капельного орошения сортовой конопли. Часть растений достигала двух метров высотой. А в подсобном помещении хозяйства - пакеты с уже собранным, высушенным и измельченным урожаем", - сказано в сообщении.

Правоохранители направили на исследование растения и принадлежности, с помощью которых осуществлялся полив. Общая стоимость изъятого на "черном рынке" составила бы почти восемь миллионов гривен.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Правоохранители устанавливают владельца наркоплантаций, которому, согласно санкции инкриминируемой статьи, грозит до семи лет заключения.

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В ведомстве добавили, что по результатам проведенных экспертиз также будет решаться вопрос о предоставлении событию дополнительной квалификации.



Фото: сайт Нацполиции