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16.08.19 10:31

Склады рыбного завода "Аркадия" сгорели в Запорожье, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в складских помещениях рыбного завода "Аркадия" в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"15 августа в 21:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия ОАО "Аркадия" по улице Выборгской Вознесеновского района города", - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

В 00:17 пожарные локализовали пожар, в 01:45 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. От коммунальных служб города для подвоза воды задействовали 3 водовозки.

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Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 01
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 02
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 03
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 04

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