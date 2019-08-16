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16.08.19 10:49

20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа. ФОТО

В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сегодня на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Лыднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Позавчера поздно вечером получили информацию, что в зоне ООС погиб наш земляк житель с. Волчицк Александр Колбун. К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша у которого было достаточно не простое детство погиб выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра. Вечная память нашему земляку... О дате похорон сообщим позже", - говорится в сообщении.

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20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа 01
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа 02

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