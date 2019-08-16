ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 048.ua.
Указано, что пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, а в его кабинете проводят обыск.
Издание отмечает, что сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований, сообщил журналист Григорий Козьма.
Кроме того, сотрудники полиции, дежурящие у здания облсовета, подтвердили журналистам издания информацию о том, что в здание вошли сотрудники ГБР, однако куда и зачем не пояснили.
Также отмечается, что возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают. По их словам, идет обыск.