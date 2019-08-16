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16.08.19 13:55

ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Одесский областный совет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 048.ua.

Указано, что пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, а в его кабинете проводят обыск.

ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ 01

Издание отмечает, что сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований, сообщил журналист Григорий Козьма.

ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ 02

Кроме того, сотрудники полиции, дежурящие у здания облсовета, подтвердили журналистам издания информацию о том, что в здание вошли сотрудники ГБР, однако куда и зачем не пояснили.

ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ 03

Также отмечается, что возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают. По их словам, идет обыск.

ГБР проводит обыски в Одесской ОГА, - СМИ 04

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