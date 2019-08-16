С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Увлекался футболом, играл за ФК "Мирополь". Долгое время проходил службу по контракту. С 2001 года служил в 95-й ОАэМБр, 2003 г. проходил обучение миротворческих миссий ООН в Польше, 2004 г. находился в составе миротворческого контингента в Ираке, 2005 г. проходил обучение в США. В общем, принял участие в более 10 международных учениях. Был инструктором по подготовке личного состава к миротворческим миссиям ООН. Совершил более 100 прыжков с парашютом. Во время войны в 2015 г. входил в состав спасательно-парашютно-десантной группы спецназначения, в 2016 г. проходил службу в зоне АТО в 25-й ОПДБр. В 2019 г. командирован в бригаду морской пехоты в зону ООС.

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Похоронили Дмитрия Дашковцана кладбище района Каменка, рядом с погибшим в ДАП Александром Атаманчуком, старшим солдатом 95-й ОАэМБр (погиб 20.01.2015 года во время эвакуации раненых из Донецкого аэропорта).

У Дмитрия Дашковца остались брат, жена и дочь.







































Фото: tvijromaniv.in.ua