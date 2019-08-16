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16.08.19 14:27

ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по факту законченного покушения на присвоение более 800 тыс. гривен бюджетных средств при закупке кухонного оборудования для системы питания одной из воинских частей Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что к преступному сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны Украины.

ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны 01

"По предварительной информации, в одной из воинских частей военного резерва г. Львов предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое", - говорится в сообщении.

ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны 02

Сообщается, что "планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины".

Общая стоимость оборудования, предусмотрена в договоре, составляет 30,4 млн гривен.

ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны 03

Сейчас следователи львовского теруправления ГБР совместно с работниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски.

Кроме того, проводится изъятие необходимой документации в Министерстве обороны Украины и "наложен арест на некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз".

Дело квалифицировали по 2.ст. 15 УК (покушение на совершение преступления), и ч. 3 ст. 410 УК - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением совершенные в условиях особого периода, кроме военного состояния.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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