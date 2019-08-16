Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Громадського радіо" сообщили спасатели ГСЧС.

Также эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.

Отмечается, что работы по разминированию продолжались 16 суток.

По данным издания, боевики сообщили, что сегодня также завершают разминирование возле разрушенного моста.

"Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированы территории", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица-Луганская" будет работать ежедневно до 18.00 из-за разминирования, - штаб ООС

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".