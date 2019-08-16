Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.08.19 17:01

Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской. ФОТО

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 12:00 завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Громадського радіо" сообщили спасатели ГСЧС.

Также эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.

Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской 01

Отмечается, что работы по разминированию продолжались 16 суток.

По данным издания, боевики сообщили, что сегодня также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской 02

"Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированы территории", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица-Луганская" будет работать ежедневно до 18.00 из-за разминирования, - штаб ООС

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100