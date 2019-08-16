Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

В Мариуполе не только фонтаны...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кровавого Пастора

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наконец-то!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ

Вадик, поверь Шуфричу на слово...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Волонтеры-переводчики

Здесь можно...

Система "Большой брат"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

- Приехали осмотреть знаменитые достопримечательности Киева...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

Верная примета

...опять самолет упал

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