Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

В Мариуполе не только фонтаны...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Чайки Кровавого Пастора
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Наконец-то!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ
Вадик, поверь Шуфричу на слово...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО
Волонтеры-переводчики
Здесь можно...
Система "Большой брат"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"
- Приехали осмотреть знаменитые достопримечательности Киева...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев
Верная примета
...опять самолет упал
Больше фотошопов смотрите здесь