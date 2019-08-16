Цензор.НЕТ

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16.08.19 17:56

Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

В Мариуполе не только фонтаны...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Чайки Кровавого Пастора

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наконец-то!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Вадик, поверь Шуфричу на слово...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Волонтеры-переводчики

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Здесь можно...

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Система "Большой брат"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

- Приехали осмотреть знаменитые достопримечательности Киева...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Верная примета

Чайки Кровавого Пастора, система Большой брат, верная примета. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...опять самолет упал

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