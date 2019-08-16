Задержан организатор ОПГ, которая изготовляла фальшивые документы и похищала дорогие авто, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили преступную группу автоугонщиков. Она действовала не только в Одесском регионе, но и на территории других областей Украины. Похитителей интересовали элитные автомобили. На них злоумышленники перебивали VIN-коды, меняли государственные номерные знаки и впоследствии продавали.

Задержанные угонщики автомобилей оказались участниками многочисленной преступной группы, которая кроме угона авто и подделки документов, занималась незаконным изготовлением, хранением и сбытом поддельных марок акцизного налога и голографических защитных элементов.

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Организатором группировки оказался 28-летний житель Одессы. К своей деятельности он привлек свою жену и четырех сотрудников из подразделений одесской и донецкой полиции. За денежное вознаграждение они систематически предоставляли участникам группы сведения из служебных информационных баз. Кроме того, по другим регионам Украины тоже действовали "представители" группы, в том числе и в столице.

Каждый участник группы выполнял свою роль: лидер через мобильные приложения принимал заказы на фальшивые документы и занимался их изготовлением. Исполнители осуществляли курьерскую доставку документов и забирали оплату. Также они искали клиентов на похищенные авто и доставляли авто в "отстойник". Они "перепрошивали" заводские номера агрегатов, изготавливали фальшивые документы на автомобиль, занимались сбытом транспортного средства и другим.

Для изготовления и реализации фальшивых документов в Киеве одессит привлек к преступной деятельности отдельную группу. Ее организатором был 46-летний мужчина. "Партнер" распространял объявления в сети интернет о предоставлении услуг по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о регистрации ТС. Также предлагались паспорта Украины и загранпаспорта, служебные удостоверения и пропуска, документы на нерастаможенные, похищенные, проблемные автомобили и автомобили "двойники".

Фальшивки, особенно документы с голографическим защитным покрытием, изготавливались и сбывались злоумышленниками ежедневно и в большом количестве. По предварительным подсчетам, только сбыт "липовых" пропусков за год принес одесситу и его "командам" более двух миллионов гривен прибыли.

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Правоохранители провели несколько оперативных закупок документов. Их экспертиза подтвердила признаки подделки. Также полицейские провели ряд мероприятий и установили место нахождения оборудования для изготовления фальшивок.

Получив решение суда, правоохранители провели масштабную спецоперацию на территории Одессы, Киева и Киевской области, Хмельницкого, Запорожья, Львова, Полтавы, Сум и Донецкой области. Одновременно поведено 26 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступной группировки.

Во время мероприятий правоохранители изъяли немало фальшивых документов. Среди них удостоверение работника полиции, оборудования и пластик для изготовления фальшивок, оргтехнику, банковские карты, оружие с признаками переработки под боевое и почти 300 патронов. Среди изъятого - государственные номерные знаки, в частности на синем фоне, станок для изготовления дублирующих табличек на автобобили, перебитые агрегатные номера и транспортные средства, которые находились в розыске, заготовки на ключи к различным автомобилям и GPS-трекер.

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28-летнего лидера преступной группы задержали в городе Пирятин. На основании ст. 191 УПК Украины он задержан и подано ходатайство в суд об аресте. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности других участников преступной группировки, в том числе причастных сотрудников правоохранительных органов.