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17.08.19 09:46

Харьковская экоинспекция материально поддержала центр помощи бездомным животным. ФОТО

17 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В честь этого дня Государственная экологическая инспекция в Харьковской области поддержала одну из важнейших общественных инициатив региона по помощи бездомным животным — центр "Порятунок тварин Харків".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В день защиты животных в центр "Порятунок тварин Харків" от коллектива Госэкоинспекции области было передано 50 пакетов корма для котят и щенков, 8 лежаков для животных, лекарства и чистящие средства.

Харьковская экоинспекция материально поддержала центр помощи бездомным животным 01

Центр "Порятунок тварин Харків" появился четыре года назад. Волонтеры вспоминают, что первым вызовом стала помощь котенку, который застрял на дереве. С тех пор центр стал местом спасения, помощи и новой жизни для кошек, собак, птиц и других животных: сбитых, раненых, в ямах, под асфальтом, в колодце, трубе, стене, на дереве, крыше, в воде, потерянных.

"Все мы связаны друг с другом. И действия одного элемента экосистемы, - считает глава Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. - Однако, к сожалению, сегодня много домашних любимцев остались без присмотра. Как результат Украина входит в топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных. Поэтому помощь таким инициативам, как "Порятунок тварин Харків" - наш общий долг как ответсвенных заэкологию в регионе, да и вообще, как граждан, как людей".

В центре работают 20 волонтеров, находятся 30 собак и кошек, 9 голубей и несколько котят и щенков. Многие харьковчане помогают центру - берут животных к себе.

По словам руководителя Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгения Оберемка Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных. 

Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Проведение мероприятий началось еще с 1992 года при поддержке некоммерческой организации - Международного общества по правам животных (WSPA). С тех пор во всем мире в этот день организуют благотворительные акции.

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