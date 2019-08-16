На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время курса подготовки, который проходил в течение двух недель, участники сборов освоили курс огневой подготовки, отработали приемы по личной безопасности, получили навыки первой домедицинской помощи, изучали тактико-специальную подготовку и другие дисциплины.





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Во время практических занятий по личной безопасности и применению силы резервисты совершенствовали технику нанесения ударов, задержания и конвоирования правонарушителей, использование элементов защиты от ударов. Инструкторы по тактической медицине провели ряд теоретических и практических занятий, где резервистов учили останавливать критическое кровотечение, восстанавливать проходимость дыхательных путей и правильно и быстро накладывать жгуты.





Также на военном стрельбище резервисты выполняли упражнения разборки и сборки оружия, стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ТТ.





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Во время курса тактики пограничной службы резервисты получали практический опыт в действиях в составе пограничного наряда по выявлению и задержанию правонарушителей, осуществлению контроля за соблюдением правил пограничного режима и выполнения других задач.





По итогам подготовки участникам сборов вручили соответствующие свидетельства, удостоверяющие завершения подготовки оперативного резерва первой очереди Госпогранслужбы Украины.

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