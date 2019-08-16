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16.08.19 23:48

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди. ФОТОрепортаж

На базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины прошли сборы резервистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 01

Во время курса подготовки, который проходил в течение двух недель, участники сборов освоили курс огневой подготовки, отработали приемы по личной безопасности, получили навыки первой домедицинской помощи, изучали тактико-специальную подготовку и другие дисциплины.

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 02
На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 03

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Во время практических занятий по личной безопасности и применению силы резервисты совершенствовали технику нанесения ударов, задержания и конвоирования правонарушителей, использование элементов защиты от ударов. Инструкторы по тактической медицине провели ряд теоретических и практических занятий, где резервистов учили останавливать критическое кровотечение, восстанавливать проходимость дыхательных путей и правильно и быстро накладывать жгуты.

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 04
На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 05

Также на военном стрельбище резервисты выполняли упражнения разборки и сборки оружия, стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ТТ.

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 06
На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 07

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На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 08

Во время курса тактики пограничной службы резервисты получали практический опыт в действиях в составе пограничного наряда по выявлению и задержанию правонарушителей, осуществлению контроля за соблюдением правил пограничного режима и выполнения других задач.

На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 09
На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 10

По итогам подготовки участникам сборов вручили соответствующие свидетельства, удостоверяющие завершения подготовки оперативного резерва первой очереди Госпогранслужбы Украины.

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На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди 11

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