Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы будем нести полную ответственность", - хозяин сгоревшего в Одессе отеля Черный

Также отмечается, что несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит, который стал свидетелем пожара и помогал спасателям и полицейским.

"Сейчас возле отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, в том числе иностранцы. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены" - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр

"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных были 29 иностранцев. Включая 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. Всего людей в отеле в начале пожара было 200 человек" - приводит данные МВД журналист Michael Shtekel.









Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".