Военную присягу приняли почти 400 будущих офицеров запаса. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Обучение по обновленной программе военной подготовки в университете в течение двух лет прошли 384 будущих офицеров запаса, среди которых 44 девушки-выпускницы. Выпускники представляют более 50 учреждений высшего образования из всех регионов Украины, и среди них трое – участники АТО/ООС, еще 10 уже имеют опыт службы в армейских рядах, поэтому принимали Военную присягу еще до начала обучения", - рассказали во время торжеств.

Все фото - "Укринформ".





Будущих специалистов готовили по 9 специальностям: боевое применение механизированных и инженерно-технических соединений, воинских частей и подразделений; организация пожарной безопасности, социальная психология, политология, математическое и программное обеспечение функционирования автоматизированных систем, финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск.

Также на Цензор.НЕТ: 250 новобранцев Нацгвардии приняли присягу в Киеве. ВИДЕО

Гостям мероприятия выпускники продемонстрировали результаты своих навыков, в частности, уровень строевой выправки, выполнение строевых приемов с оружием - карабинами СКС и АК-74, выполнение элементов рукопашного боя. Кроме того, офицеры продемонстрировали мастерство по таэквон-до, тактические действия механизированного взвода, инженерных подразделений и др.

С 2001 года в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского подготовлено более 12 000 офицеров запаса. Кроме студентов учреждений высшего образования в университете также осуществляется подготовка специалистов боевых специальностей из числа граждан Украины – участников ООС (АТО).