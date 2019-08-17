Пьяный дебошир стрелял в потолок в киевском пабе. ФОТОрепортаж

Инцидент произошел в заведении в Голосеевском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".

Трое пьяных мужчин зашли внутрь переполненного паба. Через некоторое время один из них вытащил пистолет - предположительно, стартовый - и выстрелил в потолок.

Все фото - издания "Информатор"

Никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция, хулиганов вывели на улицу. Стрелявший попытался напасть на стражей порядка с газовым баллончиком, но спецсредство изъяли. Двое его товарищей были настолько пьяны, что не держались на ногах. У одного из них шла изо рта пена.

Полицейские составили на дебоширов материалы по 173-й статье КУпАП (мелкое хулиганство).

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Стоящий слева мужчина сначала стрелял в потолок, а потом пытался напасть на полицейских с газовым баллончиком.