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17.08.19 14:39

СБУ задержала семерых человек по делу "черных" регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в субботу, 17 августа, задержала семерых человек по делу "черных" регистраторов. Среди них - двое адвокатов и бывший начальник органов юстиции в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившимся в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал Луценко.

Он сообщил, что изъятые документы дают основания подозревать в причастности к схеме и некоторых судей.

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СБУ задержала семерых человек по делу черных регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко 01
СБУ задержала семерых человек по делу черных регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко 02
СБУ задержала семерых человек по делу черных регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко 03
СБУ задержала семерых человек по делу черных регистраторов, которые нанесли ущерб в 1,5 млрд грн, - Луценко 04

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