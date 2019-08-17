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17.08.19 14:46

При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей. ФОТОрепортаж

При гашении пожара в заброшенном здании у него рухнула крыша. Двоих сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставили в больницу для проведения обследований.

Инцидент произошел на пл. Вокзальной в Днепре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Травмированы трое спасателей 2-й ГПСЧ Главного управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, а еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули что жизням спасателей ничто не угрожает.

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При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 01

При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 02
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 03
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 04
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 05

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