Близкий соратник беглого молдавского олигарха Плахотнюка пустил себе пулю в голову. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Noi.md.

О гибели Лункашу в полицию сообщил его водитель. По словам водителя, Лункашу вечером в субботу, 17 августа, вызвал его к себе домой. Сев в машину, он велел ехать "на природу", так как хотел "покататься и подышать свежим воздухом".

Лункашу попросил водителя остановить машину в чистом поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Затем он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35 и скончался на месте.

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Согласно данным Государственного реестра, на Лункашу зарегистрированы 6 единиц огнестрельного оружия разных видов.

Лункашу был президентом Клуба деловых людей "Interdependenţa" и владел долями в компаниях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" и "GB & CO". Это компании, работающие в области строительства, импорта мебели, сигарет и виноделия.

Имя Юрия Лункашу связано с операцией на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрский оффшор Investar Investments Limited купил в Кишиневе здания, принадлежащие Плахотнюку.

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