Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Facebook историко-патриотического объединения "Поиск".

"Первый солдат был найден на глубине 60 см. При нем была каска СШ-39, гильзы 7,62 и пустые магазинные планки, что свидетельствует о том, что он стрелял во время боя. Однако мощный взрыв снаряда разорвал его на куски, и оставил от него только некоторые фрагменты скелета", - говорится в сообщении.

Останки второго солдата обнаружили на глубине 40 см. Он также значительно пострадал от артиллерийского огня. При нем нашли каску СШ-39, зеркальце, 2 монетки, ключ от дома, спички, а в сапоге была ложка.

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У третьего солдата, останки которого откопали на глубине 40 см, был сильно деформирован череп от взрыва. При нем была каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашютист", помазок для бритья, зеркальце, монеты 30-х годов, остатки газеты на польском языке и "смертный медальон", где, как правило, есть информация о бойце. Однако этот медальон был не закрыт, и записка в нем полностью сгнила.

"Этот неизвестный солдат, у которого нашли остатки польской газеты, был, наверное, родом с западной Украины, возможно, из Ривненской области", - отмечают участники раскопок в комментариях.

"Все воины останутся навсегда неизвестными", - отметили исследователи.

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