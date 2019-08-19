Мигранты из Африки и Азии пытались попасть в Венгрию через Украину, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования пограничный наряд неизвестных заметил вблизи границы. Злоумышленники именно пытались преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников нарушители проигнорировали, а потому военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. За 25 метров от госграницы наряд задержал четырех мужчин без документов. Предварительно установлено, что двое из них являются гражданами Сомали, один Судана и еще один - гражданин Йемена, - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что двое из них учились в одном из украинских вузов. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному путешествию иностранцев.

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