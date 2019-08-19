Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.08.19 10:17

В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция. ФОТОрепортаж

В Коростене, в Житомирской области правоохранители задержали иностранца, который похитил и эксплуатировал 25-летнюю украинку.

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.

"В Коростене полицейские вместе с сотрудниками УСБУ региона под процессуальным руководством прокуратуры задержали 45-летнего иностранца за похищение и эксплуатацию украинки. Задержание провели бойцы спецподразделения ГУНП Житомирской области, которые вмешались в ситуацию очень вовремя: мужчина как раз приставил к спине девушки пистолет, заставляя ее следовать за ним", - написал Печененко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Он добавил, что около месяца назад иностранец, взяв в заложники мать, заставил 25-летнюю женщину пересечь границу Украины и определенное время удерживал ее по месту жительства, постоянно эксплуатируя.

В начале августа женщине удалось вернуться домой и она сразу обратилась в полицию.

"По украинскому законодательству за такие действия иностранцу грозит до 15 лет заключения. Также полицейские имеют сведения о сообщнике задержанного, в настоящее время устанавливается его местонахождение", - отметил начальник областной полиции.

В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 01
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 02
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 03
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 04
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 05
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100