Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.08.19 12:20

В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На выезде из пгт Чернобай (Черкасская обл.) между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан" произошла авария, вследствие чего три человека погибли и еще девять получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 02
В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100