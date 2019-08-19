В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.
"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.