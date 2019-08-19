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19.08.19 13:23

Преподавателя Харьковского института танковых войск уличили в любви к "русскому миру". ФОТО

Полковник запаса, преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев является ярым сторонником "русского мира" и прославляет террориста Гиви.

С такими обвинениями против Бондарева выступили авторы страницы "Зрадники військової присяги ХІТВ" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Они обнаружили аккаунт Бондарева в "Одноклассниках" и опубликовали скриншоты его лайков и репостов.

"Человек, который учит офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе в течение 5 лет, имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается российскими военными и представителями террористических организаций "ЛДНР", скорбит по погибшим боевиками и российскими оккупантами, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины, одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети Одноклассники и распространяет эти материалы", - пишут авторы страницы.

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Авторы страницы призывают руководство Харьковского института танковых войск в лице полковника Александра Серпухова и ученого совета сделать выводы из указанных фактов.

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"Из легендарного Харьковского танкового был выпущен не один Герой Украины, сотни орденоносцев и офицеров, отмеченных Государственными наградами, десятки офицеров отдали свои жизни за Украину, и надеемся, что мы не дадим опорочить их Героические поступки одним из случаев обычного малоросса, или сторонника врагов", - добавили авторы страницы.

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