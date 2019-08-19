Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил для достижения совместимости с НАТО.

Министр обороны отметил, что много сделано за последние годы, учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны.

"Нужно дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности. Выражаю слова благодарности стратегическим советникам за последовательное и эффективное сотрудничество в реформировании оборонного ведомства, а также за поддержку Украины в нелегкие времена для нашей страны" - отметил Полторак.









Фото: пресс-служба Минобороны