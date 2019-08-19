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19.08.19 13:36

Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа, министр обороны Украины Степан Полторак вместе с начальником Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчак провели встречу со стратегическими советниками высокого уровня от государств-членов НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил для достижения совместимости с НАТО.

Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 01

Министр обороны отметил, что много сделано за последние годы, учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны.

"Нужно дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности. Выражаю слова благодарности стратегическим советникам за последовательное и эффективное сотрудничество в реформировании оборонного ведомства, а также за поддержку Украины в нелегкие времена для нашей страны" - отметил Полторак.

Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 02
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 03
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 04
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 05
Фото: пресс-служба Минобороны

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