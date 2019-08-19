Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.08.19 14:20

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше. ФОТОрепортаж

Выступление украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 признали лучшим пилотажем на авиапоказе в польском городе Гдыня.

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

"Демонстрационное выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" признано лучшим пилотажем", - сказано в сообщении.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 01Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 02Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 03

Отмечается, что пилот первого класса Булавка в 15-минутном показе поразил зрителей выучкой, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Выступление украинской летчика публика сопровождала громкими аплодисментами.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 04Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 05

Также на Цензор.НЕТ: Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны. ВИДЕО

Это уже вторая подряд победа Булавки - в международном авиапоказе "Royal International Air Tattoo", который проходил в июле в городе Фейрфорд (Великобритания) на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 06

Подполковник 831-й бригады тактической авиации, базирующейся в Миргороде на Полтавщине, Юрий Булавка - ученик многократного победителя авиашоу в Европе полковника запаса Александра Оксанченко.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 07
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 08

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100