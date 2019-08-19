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19.08.19 15:23

Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино. ФОТОрепортаж

Врачи-стоматологи и ассистенты оказывают медицинскую помощь бойцам на передовой в районе Широкино.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook стоматолог Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.

"Каким должно быть утро врача стоматолога? У нас сегодня такое, как на фото ниже!))", - написал он, разместив фото с передовой.

Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 01Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 02

"Две бригады врачей-стоматологов, ассистентов приехали на недельную ротацию где-то под Широкино. Днепр-Львов-Одесса!! Поздравляем впервые на борту! И поэтому мы готовы в "двойном" объеме лечить наших защитников и нести наш флаг качественной и профессиональной стоматологии в ВСУ. И все это уже 5-й год подряд", - добавил Похил.

Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 03Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 04Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 05

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Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 06

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