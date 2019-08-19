Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.08.19 16:27

Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области пресекли деятельность двух подпольных цехов, в которых изготавливали фальшивые подакцизные товары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые в местах жительства организовали два подпольных цеха, в которых изготавливали фальсифицированный спирт и алкогольные напитки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Партия неучтенного спирта стоимостью более 1 млн. грн. изъята из незаконного оборота во Львовской области. ФОТО

При этом оборудование для производства спирта, изготовленное одним из злоумышленников, позволяло в условиях подпольного цеха получать контрафактную продукцию, в которой объемная доля спирта составляла 93-95%.

В дальнейшем готовый фальсификат фигуранты реализовывали конечным потребителям через собственный торговый объект.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах производства и реализации фальсификата, а также в автомобилях, которые использовались в преступной деятельности. По результатам обысков прекращена деятельность 2 подпольных цехов и изъяты из незаконного оборота 1 тыс. 920 литров водочных изделий (коньяки, настойки, водка), 10 тыс. 120 литров спиртосодержащей жидкости-сырья (купажа), с содержанием спирта 15-25 объемных единиц, 740 литров спирта в пластиковой таре (бочки, канистры), 5 устройств (установок) для незаконного изготовления ЛВИ и спирта путем перегонки (ректификации) спиртосодержащей жидкости, пластиковую тару, пробки, вкусовые эссенции, спиртометры, шланги, фильтры, воронки, гидронасосы , клейкие ленты, полиэтиленовые пленки и автомобиль, которым перевозили товар.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота ТМЦ составляет почти 2,5 млн грн, в т.ч. подакцизных товаров - 1 млн 960 тыс. грн.

Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 01
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 02
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 03
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 04
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 05
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 06
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 07
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 08
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 09
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 10
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 11
Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине 12

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100