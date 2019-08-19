Центр минимизации таможенных платежей, через который были проведены импортные операции на 200 млн грн, ликвидирован налоговой милицией на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа жителей Закарпатья, в т.ч. областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

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Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от "клиентов" (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами соответствующие контракты на поставку. При этом в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе и др., что позволяло снизить их таможенную стоимость и, соответственно, таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавались заказчикам услуг, которые реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом документально реализацию товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя таким образом незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории г. Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты 54 печати и штампы подконтрольных СХД (резидентов/нерезидентов) и поддельные печати и штампы государственных органов стран ЕС и Украины, наличные в эквиваленте 250 тыс. грн, незаполненные бланки CMR с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов с оттисками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты.













Продолжается следствие.