Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине. ФОТОрепортаж

"По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции Киевщины.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. "Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Зато водитель Audi повреждений не претерпел", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.







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