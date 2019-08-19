Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.08.19 21:40

Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине. ФОТОрепортаж

В понедельник, 19 августа, на трассе Киев-Сумы вблизи Гоголева столкнулись Audi и Chevrolet.

"По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции Киевщины.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. "Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Зато водитель Audi повреждений не претерпел", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Внедорожник влетел в толпу пешеходов в центре Киева, пострадали 4 человека, - "Информатор". ВИДЕО

Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 01
Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 02
Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине 03

Также смотрите: В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100