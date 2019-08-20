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20.08.19 13:28

Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева установила несколько участников потасовки со стрельбой, которая произошла ночью возле станции метро "Голосеевская" в Киеве, решается вопрос о задержании пятерых из них.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция 01

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе, обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

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Напомним, в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия госпитализированы трое мужчин: двое с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.

Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция 02

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур. Решается вопрос о задержании пятерых из них, - полиция 03

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