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20.08.19 14:29

РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время мероприятий по борьбе с незаконным оборотом средств поражения в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области выявлен тайник с оружием и боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли из тайника, который находился неподалеку от лесополосы, три ручные противотанковые гранатометы, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22. Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.

РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ 01

По оперативной информации, тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ 02

Отмечается, что мероприятия по выявлению места противоправного хранения военных средств поражения проводились совместно с полицией.

РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ 04

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