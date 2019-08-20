Расследование "заказали конкуренты": под АМКУ митингуют представители "Муниципальной охраны". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава АМКУ Юрий Терентьев.

"5 августа 2019 г. Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело относительно антиконкурентных действий Киевсовета, состоящих в предоставлении КП "Муниципальная охрана" преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение относительно конкурентов, что приводит к ограничению конкуренции на рынке охранных услуг в Киеве", - написал он.

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Он отметил, что "ущерба для конкуренции в этом по мнению Киевской власти нет.... Но при этом сами "охранники", которые пришли сегодня на "мирный митинг" под АМКУ, считают, что "их заказали конкуренты" .... которых у них - по мнению местных властей - нет ...".

Фото: Терентьев/Facebook