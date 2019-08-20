Чиновник Госгеокадастра требовал 18 тысяч от черкасского фермера, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от фермера 18 000 гривен. За эту сумму злоумышленник обещал коммерсанту оказать положительное заключение по результатам проверки режима использования земель и не привлекать его к административной ответственности за якобы самовольный захват земельных участков.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом первого транша неправомерной выгоды. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части взятки в размере шесть тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона.

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